 
A'One "dyNASTY" EP A'ja Wilson 阿贾·威尔逊男/女篮球鞋 - 帆白/金属色/帆白

A'One "dyNASTY" EP

A'ja Wilson 阿贾·威尔逊男/女篮球鞋

所有淬炼皆为真金，所有磨砺终成加冕。 而阿贾？ 你深知她为夺取桂冠——一座、两座、乃至更多——会不惜一切。 这款 A'One "dyNASTY" EP A'ja Wilson 阿贾·威尔逊男/女篮球鞋致敬她用伟大与坚毅铸就的王座。 柔和中性色定格优雅瞬间， 金色细节为每一场胜利加冕。 耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。


  • 显示颜色： 帆白/金属色/帆白
  • 款式： FZ8606-102

充沛活力，助力鏖战

足底搭载柔软 Cushlon 3.0 泡绵，带来出色能量回馈，彰显阿贾·威尔逊的多变风范， 助力在关键时刻发挥上佳表现。

非凡轻盈

决战时刻，勇往直前。 织物材料轻盈透气，助力实现迅疾表现。

出色抓地

中底柔软稳固泡绵结合外底生成式抓地底纹，塑就出众支撑力和掌控力，助你稳固防守。

明星实力

阿贾·威尔逊的专属标志以她在签名中常绘的星星图案为蓝本，既浓烈醒目又充满趣味，展现出她在赛场上焕发的活力。

其他细节

  • 后跟凸起设计，缔造出色稳定性
  • 中足板带设计，带来出色足弓支撑，缔造出众运动掌控感

产品细节

尺寸与尺码

    该鞋款尺码略偏小，建议选购大半码，宽脚掌和高脚背建议选购大一码。

  • 尺码表

