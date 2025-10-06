A'One EP

¥719 ¥799 10% 折让

阿贾·威尔逊也有自己的专属鞋款。你对这位三届 MVP 得主有何期待？A'One EP A'ja Wilson 阿贾·威尔逊男/女篮球鞋作为阿贾·威尔逊的首款签名鞋款，采用柔软 Cushlon 3.0 泡绵，缔造非凡舒适感受，助力保持活力。无论是跳投得分、抢篮板还是稳固防守，阿贾·威尔逊都在不断突破自我，持续进阶。这就是她。你也准备好大展身手吗？耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

充沛活力，助力鏖战 足底搭载柔软 Cushlon 3.0 泡绵，带来出色能量回馈，彰显阿贾·威尔逊的多变风范，助力在关键时刻发挥上佳表现。 非凡轻盈 决战时刻，勇往直前。织物材料轻盈透气，助力实现迅疾表现。 出色抓地 中底柔软稳固泡绵结合外底生成式抓地底纹，塑就出众支撑力和掌控力，助你稳固防守。 明星实力 阿贾·威尔逊的专属标志以她在签名中常绘的星星图案为蓝本，既浓烈醒目又充满趣味，展现出她在赛场上焕发的活力。

其他细节 后跟凸起设计，缔造出色稳定性

中足板带设计，带来出色足弓支撑，缔造出众运动掌控感