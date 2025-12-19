Nike Apex
Dri-FIT 速干渔夫运动帽
26% 折让
Nike Apex Dri-FIT 速干渔夫运动帽采用环绕式帽檐设计，缔造出色包覆效果。Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适。
- 显示颜色： 中橄榄绿/黑/煤黑/黑
- 款式： HJ3683-222
其他细节
- 混纺面料，质感顺滑
- 可调节固定带可上下束紧，打造专属贴合感
产品细节
- 帽冠饰有织带挂环
- 刺绣孔眼
- 67% 棉/29% 锦纶/4% 氨纶
- 手洗
- 显示颜色： 中橄榄绿/黑/煤黑/黑
- 款式： HJ3683-222
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
