 
Nike Apex Dri-FIT 防晒速干渔夫运动帽 - 黑/浅烟灰

Nike Apex

Dri-FIT 防晒速干渔夫运动帽

30% 折让

Nike Apex Dri-FIT 防晒速干渔夫运动帽采用加宽环绕式帽檐，营造出众遮阳效果。Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适。


  • 显示颜色： 黑/浅烟灰
  • 款式： HJ7158-010

其他细节

  • 梭织面料，轻盈耐用
  • 可拆卸下巴固定带，方便自主调节，打造出众贴合感

产品细节

  • UPF 40+
  • 100% 聚酯纤维
  • 必要时用湿布清洁
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
