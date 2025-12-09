Nike Apex
Dri-FIT 防晒速干渔夫运动帽
20% 折让
Nike Apex Dri-FIT 防晒速干渔夫运动帽采用加宽环绕式帽檐，营造出众遮阳效果。Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适。
- 显示颜色： 黑/浅烟灰
- 款式： HJ7158-010
其他细节
- 梭织面料，轻盈耐用
- 可拆卸下巴固定带，方便自主调节，打造出众贴合感
产品细节
- UPF 40+
- 100% 聚酯纤维
- 必要时用湿布清洁
