Nike Apex
Futura 水洗渔夫运动帽
20% 折让
Nike Apex Futura 水洗渔夫运动帽惊艳登场，为你打造个性穿搭风格。柔软棉料巧搭刺绣 Futura 标志，缔造简洁 Nike 外观。水洗工艺，塑就柔软质感和复古外观。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： FB5381-100
Nike Apex
20% 折让
Nike Apex Futura 水洗渔夫运动帽惊艳登场，为你打造个性穿搭风格。柔软棉料巧搭刺绣 Futura 标志，缔造简洁 Nike 外观。水洗工艺，塑就柔软质感和复古外观。
其他细节
- 水洗斜纹棉料，质感柔软，彰显复古风范
- 环绕式帽檐设计，缔造出色包覆效果
产品细节
- 刺绣 Futura 标志
- 100% 棉
- 手洗
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： FB5381-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。