 
Nike Apex Futura 水洗渔夫运动帽 - 黑/白色

35% 折让
黑/白色
白色/黑

Nike Apex Futura 水洗渔夫运动帽惊艳登场，为你打造个性穿搭风格。柔软棉料巧搭刺绣 Futura 标志，缔造简洁 Nike 外观。水洗工艺，塑就柔软质感和复古外观。


其他细节

  • 水洗斜纹棉料，质感柔软，彰显复古风范
  • 环绕式帽檐设计，缔造出色包覆效果

产品细节

  • 刺绣 Futura 标志
  • 100% 棉
  • 手洗
