Nike Astrograbber Leather
女子运动鞋
¥849
售罄：
此配色当前无货
Astrograbber 是继 Nike Waffle Trainer 之后发布的又一力作，采用匠心打造，缔造出众抓地力，助力驾驭人造美式橄榄球场地。这款 Nike Astrograbber Leather 女子运动鞋采用优质皮革，焕新演绎经典橄榄球鞋款，打造适合日常穿着的时尚佳选单品。
- 显示颜色： 冷杉绿/帆白/棉布白
- 款式： II1259-300
其他细节
- 皮革鞋面柔软耐穿，增添复古韵味
- 橡胶华夫格外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范
产品细节
- 低帮版型
- 加垫鞋口
- 泡绵中底
