Nike Astrograbber Leather SE 女子运动鞋是继 Nike Waffle Trainer 之后发布的又一力作，采用匠心打造，缔造出众抓地力，助力驾驭人造美式橄榄球场地。鞋面采用翻毛皮与织物材料，焕新演绎经典版型。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。