Nike Astrograbber Leather SE
女子运动鞋
¥899
Nike Astrograbber Leather SE 女子运动鞋是继 Nike Waffle Trainer 之后发布的又一力作，采用匠心打造，缔造出众抓地力，助力驾驭人造美式橄榄球场地。鞋面采用翻毛皮与织物材料，焕新演绎经典版型。
- 显示颜色： 淡奶白/橙粉/鲜亮勃艮第酒红
- 款式： IQ3367-299
其他细节
- 皮革与织物组合鞋面，塑就纹理外观
- 橡胶华夫格外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范
产品细节
- 两副鞋带
- 低帮版型
- 加垫鞋口
- 泡绵中底
