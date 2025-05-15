Nike Athletics
Dri-FIT 大童（男孩）速干长袖上衣
¥239¥32927% 折让
Nike Athletics Dri-FIT 大童（男孩）速干长袖上衣采用宽松版型，柔软轻盈，助你畅动自如。 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
- 显示颜色： 地平线绿
- 款式： HV8948-370
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Nike Athletics Dri-FIT 大童（男孩）速干长袖上衣采用宽松版型，柔软轻盈，助你畅动自如。 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
产品细节
- 下摆侧边开衩
- 63% 棉/37% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 地平线绿
- 款式： HV8948-370
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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