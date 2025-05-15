Nike Athletics
Repel 大童（男孩）拒水长裤
¥289¥36921% 折让
Nike Athletics Repel 大童（男孩）拒水长裤采用匠心设计，在不良天气中条件下保持干爽，塑就日常佳选。拒水梭织面料结合内层网眼布里料，帮助身体保持干爽舒适；裤脚外侧拉链设计，便于轻松穿脱。
- 显示颜色： 铁灰
- 款式： IB5593-068
Nike Athletics
¥289¥36921% 折让
Nike Athletics Repel 大童（男孩）拒水长裤采用匠心设计，在不良天气中条件下保持干爽，塑就日常佳选。拒水梭织面料结合内层网眼布里料，帮助身体保持干爽舒适；裤脚外侧拉链设计，便于轻松穿脱。
产品细节
- 弹性裤管口
- 弹性腰部搭配抽绳
- 侧边口袋设计
- 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 铁灰
- 款式： IB5593-068
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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