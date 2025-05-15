Nike Attack 男子运动鞋锐意打破网球运动鞋固有定式，采用蛇纹纹理，颇具新意，但经典依旧。 后跟撞色设计与鞋舌格纹标签遥相呼应，增添一抹 80 年代复古韵味。 即刻上脚，拒绝墨守成规，去踩出点新乐子。

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