 

Nike Attack

男子运动鞋

¥849

Nike Attack 男子运动鞋锐意打破网球运动鞋固有定式，采用蛇纹纹理，颇具新意，但经典依旧。 后跟撞色设计与鞋舌格纹标签遥相呼应，增添一抹 80 年代复古韵味。 即刻上脚，拒绝墨守成规，去踩出点新乐子。


  • 显示颜色： 白色/矿物青/浅甜瓜橙/白色
  • 款式： HF3056-100

Nike Attack

¥849

Nike Attack 男子运动鞋锐意打破网球运动鞋固有定式，采用蛇纹纹理，颇具新意，但经典依旧。 后跟撞色设计与鞋舌格纹标签遥相呼应，增添一抹 80 年代复古韵味。 即刻上脚，拒绝墨守成规，去踩出点新乐子。

其他细节

  • 皮革鞋面，经久耐穿，打造分层外观
  • 橡胶外底，铸就强劲抓地力

产品细节

  • 加垫鞋口
  • 泡绵中底
  • 显示颜色： 白色/矿物青/浅甜瓜橙/白色
  • 款式： HF3056-100

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