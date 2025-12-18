 
Nike Aura 双肩包 - 加农绿/加农绿/MT SILVER BRL

Nike Aura

双肩包

Nike Aura 双肩包令基本物品触手可及。 采用充裕收纳空间设计，堪称随行携带日常所需物品的理想之选。 正面拉链口袋，便于存放小物件；主袋内置插袋，可容纳大多数笔记本电脑。


  • 显示颜色： 加农绿/加农绿/MT SILVER BRL
  • 款式： IB6197-017

产品细节

  • 尺寸：42 x 31 x 16 厘米
  • 软垫肩带
  • 提环设计
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 加农绿/加农绿/MT SILVER BRL
  • 款式： IB6197-017

