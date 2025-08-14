Nike Aura
双肩包
13% 折让
Nike Aura 双肩包令基本物品触手可及。 采用充裕收纳空间设计，堪称随行携带日常所需物品的理想之选。 正面拉链口袋，便于存放小物件；主袋内置插袋，可容纳大多数笔记本电脑。
- 显示颜色： 大炮灰/大炮灰/MT SILVER BRL
- 款式： IB6197-017
Nike Aura
13% 折让
Nike Aura 双肩包令基本物品触手可及。 采用充裕收纳空间设计，堪称随行携带日常所需物品的理想之选。 正面拉链口袋，便于存放小物件；主袋内置插袋，可容纳大多数笔记本电脑。
产品细节
- 尺寸：42 x 31 x 16 厘米
- 软垫肩带
- 提环设计
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 大炮灰/大炮灰/MT SILVER BRL
- 款式： IB6197-017
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。