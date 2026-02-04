 
Nike Aura 新月形灯芯绒斜挎包采用匠心设计，令日常基本物品触手可及。主袋便于快速存取小物件，内置拉链口袋可供有序收纳物品。此款采用灯芯绒材料，搭配金属细节。


Nike Aura 新月形灯芯绒斜挎包采用匠心设计，令日常基本物品触手可及。主袋便于快速存取小物件，内置拉链口袋可供有序收纳物品。此款采用灯芯绒材料，搭配金属细节。

产品细节

  • 可调节肩带设计
  • 尺寸：17 x 31 x 9 厘米
  • 面料/里料：织物 
  • 不可机洗
