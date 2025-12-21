 
Nike Aura 腰包 - 黑/黑/青铜色

Nike Aura

腰包

24% 折让
黑/黑/青铜色
热情红/热情红/SM BLK ELCTRDEP

Nike Aura 斜挎包采用双拉链主袋设计，堪称存放钥匙、卡片和手机的理想之选。背面拉链口袋，便于快速存取小物件；主袋内置网眼插袋，可供有序收纳物品。耐克勾标志，增添精致魅力；可调节固定带，打造多元穿搭风格。


  • 显示颜色： 黑/黑/青铜色
  • 款式： HM6120-013

Nike Aura

24% 折让

Nike Aura 斜挎包采用双拉链主袋设计，堪称存放钥匙、卡片和手机的理想之选。背面拉链口袋，便于快速存取小物件；主袋内置网眼插袋，可供有序收纳物品。耐克勾标志，增添精致魅力；可调节固定带，打造多元穿搭风格。

产品细节

  • 尺寸：18 x 7 x 13 厘米
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/青铜色
  • 款式： HM6120-013

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。