Nike Bella 7 女子训练鞋，助你在健身或训练期间发挥强劲实力。搭载 Air Zoom 缓震配置，恰到好处地兼顾稳定性和柔软度。网眼鞋面透气耐穿，可与不同装备轻松搭配，是日常训练或休闲的理想之选。

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