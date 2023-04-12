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      Nike Benassi JDI

      男子拖鞋

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      Nike Benassi JDI  男子拖鞋搭载纹理丰富的鞋垫和柔软泡棉中底，结合一体式设计，脚感舒适，易于穿脱。鞋面饰有经典标志和独特印花元素，彰显运动风范。

      • 显示颜色： 黑/黑/黑
      • 款式： 343880-001

      尺寸与尺码

      温馨提示：根据部分消费者反馈，改鞋款尺码略偏小，请酌情考虑选购大半码或者一码。

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。