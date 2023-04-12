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      Nike Benassi JDI

      男子拖鞋

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      Nike Benassi JDI 男子拖鞋采用轻盈运动风设计，带来非凡舒适的穿着感受。足背固定带饰有 Nike 标志，搭配出众柔软的织物衬里。泡棉中底让你的双足好像踩在沙滩上一样，为你的休闲造型带来出众弹性。

      • 显示颜色： 星云青/力量蓝/落日紫
      • 款式： 343880-304

      尺寸与尺码

      温馨提示：根据部分消费者反馈，改鞋款尺码略偏小，请酌情考虑选购大半码或者一码。

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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