Nike Blazer Low '77 Vintage
男子开拓者复古运动鞋板鞋
41% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Blazer Low '77 Vintage 男子开拓者复古运动鞋板鞋重现低调风格和经典篮球风外观，依托经典简约魅力和舒适性能，备受街头时尚赞誉。华美翻毛皮细节、复古 Swoosh 标志融合柔软鞋口设计，打造衣橱优选基本款，适于多种场合穿着。
- 显示颜色： 山峰白/尘光子色/白色/惊喜可可色
- 款式： DA6364-113
源自篮球历史，演绎时尚基本款
其他细节
- Nike Blazer 起初专为篮球运动打造，旨在缔造出众耐穿性和非凡舒适的穿着体验
- 再现经典版型，采用优质材料，塑就出众耐穿性和复古风范
- 简洁色彩、利落线条和加垫低帮鞋口，打造时尚简约外观，质感出众
- 硫化橡胶结构将外底与中底紧密衔接，缔造简洁利落外观，兼具出色耐穿性和舒适度
- 硬质橡胶外底融入人字形底纹，带来出众抓地力和耐穿性，彰显传统风范
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
