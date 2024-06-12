跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Blazer Low '77 Vintage

      男子开拓者复古运动鞋板鞋

      ¥599

      白色/帆白/黑
      设计你的 Nike By You 专属定制产品

      Nike Blazer Low '77 Vintage 男子开拓者复古运动鞋板鞋重现低调风格和经典篮球外观，依托经典简约魅力和舒适性能，备受街头时尚赞誉。华美翻毛皮细节、复古 Swoosh 标志融合柔软鞋口设计，打造衣橱优选基本款，适于多种场合穿着。

      • 显示颜色： 白色/帆白/黑
      • 款式： DA6364-101

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      更多信息

      视频内容仅展示产品的一款配色。此外，图片或视频中展示的配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以产品页面为准。

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。