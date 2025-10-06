 
Nike Blazer Low '77 Vintage 男子开拓者复古运动鞋板鞋 - 白色/帆白/黑

Nike Blazer Low '77 Vintage 男子开拓者复古运动鞋板鞋重现低调风格和经典篮球风外观，依托经典简约魅力和舒适性能，备受街头时尚赞誉。华美翻毛皮细节、复古 Swoosh 标志融合柔软鞋口设计，打造衣橱优选基本款，适于多种场合穿着。


  • 显示颜色： 白色/帆白/黑
  • 款式： DA6364-101

源自篮球历史，演绎时尚基本款

其他细节

  • Nike Blazer 起初专为篮球运动打造，旨在缔造出众耐穿性和非凡舒适的穿着体验
  • 再现经典版型，采用优质材料，塑就出众耐穿性和复古风范
  • 简洁色彩、利落线条和加垫低帮鞋口，打造时尚简约外观，质感出众
  • 硫化橡胶结构将外底与中底紧密衔接，缔造简洁利落外观，兼具出色耐穿性和舒适度
  • 硬质橡胶外底融入人字形底纹，带来出众抓地力和耐穿性，彰显传统风范

产品细节

