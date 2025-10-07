Nike Bliss Dri-FIT 女子速干夹克尽显休闲格调，令你在训练场下舒适又有型。 采用宽松版型，质感轻盈且富有弹性，结合导湿速干面料和网眼布里料，帮助身体保持干爽舒适。 按扣设计有助稳固衣袖，正面口袋便于存取随身物品。

Nike Bliss Dri-FIT 女子速干夹克尽显休闲格调，令你在训练场下舒适又有型。 采用宽松版型，质感轻盈且富有弹性，结合导湿速干面料和网眼布里料，帮助身体保持干爽舒适。 按扣设计有助稳固衣袖，正面口袋便于存取随身物品。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。