Nike Bliss
Dri-FIT 女子夹克
35% 折让
Nike Bliss Dri-FIT 女子速干夹克尽显休闲格调，令你在训练场下舒适又有型。 采用宽松版型，质感轻盈且富有弹性，结合导湿速干面料和网眼布里料，帮助身体保持干爽舒适。 按扣设计有助稳固衣袖，正面口袋便于存取随身物品。
- 显示颜色： 卡其/清透色
- 款式： FN2780-247
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注
- 网眼布里料，清爽舒适
- 口袋设计，可供便捷收纳
产品细节
- 面料：81% 锦纶/19% 氨纶。 网眼布：100% 聚酯纤维
- 全长拉链开襟设计
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
