 
Nike Bliss Dri-FIT 女子速干夹克 - 卡其/清透色

Nike Bliss

Dri-FIT 女子夹克

35% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Bliss Dri-FIT 女子速干夹克尽显休闲格调，令你在训练场下舒适又有型。 采用宽松版型，质感轻盈且富有弹性，结合导湿速干面料和网眼布里料，帮助身体保持干爽舒适。 按扣设计有助稳固衣袖，正面口袋便于存取随身物品。


  • 显示颜色： 卡其/清透色
  • 款式： FN2780-247

Nike Bliss

35% 折让

Nike Bliss Dri-FIT 女子速干夹克尽显休闲格调，令你在训练场下舒适又有型。 采用宽松版型，质感轻盈且富有弹性，结合导湿速干面料和网眼布里料，帮助身体保持干爽舒适。 按扣设计有助稳固衣袖，正面口袋便于存取随身物品。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注
  • 网眼布里料，清爽舒适
  • 口袋设计，可供便捷收纳

产品细节

  • 面料：81% 锦纶/19% 氨纶。 网眼布：100% 聚酯纤维
  • 全长拉链开襟设计
  • 可机洗
  • 显示颜色： 卡其/清透色
  • 款式： FN2780-247

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。