Book 1
德文布克男子篮球鞋
¥1,099
德文·布克球技精湛，凭借小碎步轻松突破防线，让对手猝不及防，再用连贯的刺探步晃开防守，强势跳投，上演一幕幕扣人心弦的名场面。Book 1 德文布克男子篮球鞋演绎德文·布克制霸赛场的经典战靴。该鞋款采用匠心设计，塑就迅疾表现和缓震性能，让热爱篮球的你施展敏捷步法，创造空间，大展身手。
- 显示颜色： 野浆果色/仙人掌绿/亮橘/白色
- 款式： IH0894-500
Book 1
¥1,099
德文·布克球技精湛，凭借小碎步轻松突破防线，让对手猝不及防，再用连贯的刺探步晃开防守，强势跳投，上演一幕幕扣人心弦的名场面。Book 1 德文布克男子篮球鞋演绎德文·布克制霸赛场的经典战靴。该鞋款采用匠心设计，塑就迅疾表现和缓震性能，让热爱篮球的你施展敏捷步法，创造空间，大展身手。
优质鞋面
皮革与织物鞋面，塑就优质外观。
强势切入
人字形底纹，铸就非凡抓地力，助力实现侧向突破和快速移步。
全掌型泡绵
全掌型泡绵质感柔软且回弹出众，助力舒适驰骋。
产品细节
- 显示颜色： 野浆果色/仙人掌绿/亮橘/白色
- 款式： IH0894-500
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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