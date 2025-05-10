 

Book 1

德文布克男子篮球鞋

¥1,099
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德文·布克球技精湛，凭借小碎步轻松突破防线，让对手猝不及防，再用连贯的刺探步晃开防守，强势跳投，上演一幕幕扣人心弦的名场面。Book 1 德文布克男子篮球鞋演绎德文·布克制霸赛场的经典战靴。该鞋款采用匠心设计，塑就迅疾表现和缓震性能，让热爱篮球的你施展敏捷步法，创造空间，大展身手。


  • 显示颜色： 野浆果色/仙人掌绿/亮橘/白色
  • 款式： IH0894-500

Book 1

¥1,099

德文·布克球技精湛，凭借小碎步轻松突破防线，让对手猝不及防，再用连贯的刺探步晃开防守，强势跳投，上演一幕幕扣人心弦的名场面。Book 1 德文布克男子篮球鞋演绎德文·布克制霸赛场的经典战靴。该鞋款采用匠心设计，塑就迅疾表现和缓震性能，让热爱篮球的你施展敏捷步法，创造空间，大展身手。

优质鞋面

皮革与织物鞋面，塑就优质外观。

强势切入

人字形底纹，铸就非凡抓地力，助力实现侧向突破和快速移步。

全掌型泡绵

全掌型泡绵质感柔软且回弹出众，助力舒适驰骋。

产品细节

  • 显示颜色： 野浆果色/仙人掌绿/亮橘/白色
  • 款式： IH0894-500

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