Book 1 "95 PHX"
德文布克男子篮球鞋
¥1,099
以充满活力的紫色为底，巧糅橙色细节，后跟外侧缀以星星装饰， 这款篮球鞋鲜明彰显菲尼克斯太阳队在 90 年代中期耀眼的篮坛地位。 此款 Book 1 "'95 PHX" 德文布克男子篮球鞋以彼时众星云集的全明星周末为灵感，融入历久弥新的人气设计元素，塑就未来经典之作。
- 显示颜色： 野浆果色/仙人掌绿/亮橘/白色
- 款式： IH0894-500
Book 1 "95 PHX"
¥1,099
以充满活力的紫色为底，巧糅橙色细节，后跟外侧缀以星星装饰， 这款篮球鞋鲜明彰显菲尼克斯太阳队在 90 年代中期耀眼的篮坛地位。 此款 Book 1 "'95 PHX" 德文布克男子篮球鞋以彼时众星云集的全明星周末为灵感，融入历久弥新的人气设计元素，塑就未来经典之作。
急起急停，轻松自如
后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，无论是在开放空间起跳凌跃，还是根据场上局势变化果断急停，皆可提供出色的回弹表现。
优质鞋面
皮革与织物组合鞋面，塑就优质外观。
急停转向
中底设有坚固的塑料稳定片，在瞬间爆发时提供稳固脚感。
强势切入
人字形底纹，铸就非凡抓地力，助力实现侧向突破和快速移步。
全掌型泡绵
全掌型泡绵质感柔软且回弹出众，助力舒适驰骋。
产品细节
- 显示颜色： 野浆果色/仙人掌绿/亮橘/白色
- 款式： IH0894-500
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。