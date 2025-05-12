Book 1 "95 PHX"

¥1,099

以充满活力的紫色为底，巧糅橙色细节，后跟外侧缀以星星装饰， 这款篮球鞋鲜明彰显菲尼克斯太阳队在 90 年代中期耀眼的篮坛地位。 此款 Book 1 "'95 PHX" 德文布克男子篮球鞋以彼时众星云集的全明星周末为灵感，融入历久弥新的人气设计元素，塑就未来经典之作。

急起急停，轻松自如 后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，无论是在开放空间起跳凌跃，还是根据场上局势变化果断急停，皆可提供出色的回弹表现。 优质鞋面 皮革与织物组合鞋面，塑就优质外观。 急停转向 中底设有坚固的塑料稳定片，在瞬间爆发时提供稳固脚感。 强势切入 人字形底纹，铸就非凡抓地力，助力实现侧向突破和快速移步。 全掌型泡绵 全掌型泡绵质感柔软且回弹出众，助力舒适驰骋。