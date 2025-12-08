Book 1 "Air Safari" EP

¥749 ¥1,099 31% 折让

有句话怎么说来着？江山易改，本性难移。布克一向沉着冷静，泰然自若。不过，他时不时也会亮出自己的锋芒。Book 1 "Air Safari" EP 德文布克男子篮球鞋从 80 年代风靡球鞋圈的 Air Safari 汲取灵感，以不羁风格演绎 Nike 杰作。人气潮鞋，经典接力。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

Book 风范，顺滑质感

工装风格鞋面，缔造出色耐穿性，让外观彰显纯正 Book 风范；前足搭配天然皮革材质，打造出众加固效果，新鞋出盒即可畅享柔软舒适的穿着感受。后跟提拉设计，灵感来自书脊；巧妙缀以字样，代表未完待续的故事中的章节。

急起急停，轻松自如

后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，无论是在开放空间起跳凌跃，还是根据场上局势变化果断急停，皆可提供出色的回弹表现，助你在篮筐附近跳步急停，做出投篮假动作，彰显 Book 风范。

急停转向

中足融入坚韧塑料稳定片，在瞬间爆发时提供稳固脚感，无论是急停转向，如德文·布克般甩开防守、篮下敏捷突破，皆可轻松驾驭。

强势切入

人字形抓地底纹，铸就非凡抓地力，助力实现侧向突破和快速移步。

全掌型泡绵

全掌型泡绵质感柔软且回弹出众，助力舒适驰骋。