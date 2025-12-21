Book 1 "AM Neon" EP

¥829 ¥1,099 24% 折让

正如布克父亲挚爱的 Air Max 95 鞋款，也是我们的心头好。该款 Book 1 "AM Neon" EP 德文布克男子篮球鞋从经典配色汲取灵感，打造未来经典之作，延续传奇。鞋舌上方沿袭 Air Max 标志性设计，并融入布克个人标识。黑色和灰色的柔和色调，与霓虹色相得益彰。潮鞋不等人，先入手为强。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

Book 风范，顺滑质感

工装风格鞋面，缔造出色耐穿性，打造出众外观，彰显纯正 Book 风范；前足搭配天然皮革细节，打造出众加固效果，新鞋出盒即可畅享柔软舒适的穿着感受。后跟提拉设计，灵感来自书脊；巧妙缀以字样，代表未完待续的故事中的章节。

急起急停，轻松自如

后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，无论是在开放空间起跳凌跃，还是根据场上局势变化果断急停，皆可提供出色的回弹表现，助你在篮筐附近跳步急停，做出投篮假动作，彰显 Book 风范。

急停转向

中足融入坚韧塑料稳定片，在瞬间爆发时提供稳固脚感，无论是急停转向，如德文·布克般甩开防守、篮下敏捷突破，皆可轻松驾驭。

强势切入

人字形抓地底纹，铸就非凡抓地力，助力实现侧向突破和快速移步。

全掌型泡绵

全掌型泡绵质感柔软且回弹出众，助力舒适驰骋。