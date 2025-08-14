Book 1 "Blue Blood" EP

¥769 ¥1,099 30% 折让

德文·布克可以在球场轻松得分。Book 1 "Blue Blood" EP 德文布克男子篮球鞋演绎德文·布克的经典战靴，无论是持球突袭篮下、后撤步三分命中，还是快攻中提速推进，都能助力精准掌控赛场。该鞋款采用匠心设计，塑就迅疾表现和缓震性能，让热爱篮球的你施展敏捷步法，创造空间，大展身手。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

急起急停，轻松自如

后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，无论是在开放空间起跳凌跃，还是根据场上局势变化果断急停，皆可提供出色的回弹缓震表现，助你在篮筐附近跳步急停，做出投篮假动作，彰显 Book 风范。

急停转向

中足融入坚固塑料稳定片，在瞬间爆发时提供稳固脚感，无论是急停转向，如德文·布克般甩开防守、篮下敏捷突破，还是利用空间迅疾切入，皆可轻松驾驭。

强势切入

抓地人字形底纹，铸就非凡抓地力，助力实现侧向突破和快速移步。

全掌型泡绵

全掌型泡绵质感柔软且回弹出众，助力舒适驰骋。