Book 1 EP "Sunset"

¥559 ¥1,099 49% 折让

德文·布克球技精湛，凭借小碎步轻松突破防线，让对手猝不及防，再用连贯的刺探步晃开防守，强势跳投，上演一幕幕扣人心弦的名场面。 Book 1 EP "Sunset" 德文布克男子篮球鞋演绎德文·布克制霸赛场的经典战靴。 该鞋款采用顺滑鞋面，塑就迅疾表现和缓震性能，让热爱篮球的你施展敏捷步法，创造空间，大展身手。 耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。 这款匠心力作采用多彩配色，设计灵感源自德文·布克家中的传奇沙漠日落景象。

Book 风范，顺滑质感 工装风格鞋面，彰显纯正 Book 风范，打造出众耐穿加固效果，新鞋出盒即可畅享柔软舒适体验。 急起急停，轻松自如 后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，无论是在开放空间起跳凌跃，还是根据场上局势变化果断急停，皆可提供出色的回弹表现。 急停转向 中底设有坚固塑料稳定片，在瞬间爆发时提供稳固脚感，无论是急停转向还是迅疾切入，皆可轻松驾驭。 强势切入 抓地人字形底纹，铸就非凡抓地力，助力实现侧向突破和快速移步。 全掌型泡绵 全掌型泡绵质感柔软且出众回弹，助力舒适驰骋。