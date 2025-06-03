Book 1 "Flagstaff" EP

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德文·布克可以在球场轻松得分。Book 1 "Flagstaff" EP 德文布克男子篮球鞋演绎德文·布克制霸赛场的经典战靴。无论是持球突袭篮下、后撤步三分命中，还是快攻中提速推进，此款战靴都能助其精准掌控。该鞋款采用匠心设计，塑就迅疾表现和缓震性能，让热爱篮球的你施展敏捷步法，创造空间，大展身手。想要逃离炎热沙漠可以前往弗拉格斯塔夫。弗拉格斯塔夫被郁郁葱葱的森林环绕，与绿色配色相呼应。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

设计揭秘

想要逃离沙漠的炎热天气，可以径直前往弗拉格斯塔夫，漫步于山间小径，享受无忧无虑的静谧时光。绿色配色与林地绿洲频繁出现的新生松树相呼应。鞋舌添加梭织标签，其上印有被积雪覆盖的汉弗莱斯峰，旨在向弗拉格斯塔夫的至高峰致敬。

Book 风范，出众质感

工装风格鞋面，缔造出色耐穿性，让外观彰显纯正 Book 风范；天然皮革细节，打造出众加固效果，新鞋出盒即可畅享柔软舒适体验。

急起急停，轻松自如

后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，无论是在开放空间起跳凌跃，还是根据场上局势变化果断急停，皆可提供出色的回弹表现，助你在篮筐附近跳步急停，做出投篮假动作，彰显 Book 风范。

急停转向

中足融入坚韧塑料稳定片，在瞬间爆发时提供稳固脚感，无论是急停转向，如德文·布克般甩开防守、篮下敏捷突破，还是利用空间迅疾切入，皆可轻松驾驭。

强势切入

人字形底纹，铸就非凡抓地力，助力实现侧向突破和快速移步。

全掌型泡绵

全掌型泡绵质感柔软且回弹出众，助力舒适驰骋。