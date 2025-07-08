Book 1 "Moss Point" EP

¥739 ¥1,099 32% 折让

德文·布克可以在球场轻松得分。Book 1 "Moss Point" EP 德文布克男子篮球鞋演绎德文·布克制霸赛场的经典战靴。无论是持球突袭篮下、后撤步三分命中，还是快攻中提速推进，此款战靴都能助其精准掌控。该鞋款采用匠心设计，塑就迅疾表现和缓震性能，让热爱篮球的你施展敏捷步法，创造空间，大展身手。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

Book 风范，顺滑质感

工装风格鞋面，缔造出众耐穿性，让外观彰显纯正 Book 风范；前足采用天然皮革，打造出众加固效果，新鞋出盒即可畅享柔软舒适穿着感受。后跟提拉设计灵感源自书脊，数字则代表着尚待书写的故事续章。

急起急停，轻松自如

后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，无论是在开放空间起跳凌跃，还是根据场上局势变化果断急停，皆可提供出色的回弹表现，助你在篮筐附近跳步急停，做出投篮假动作，彰显 Book 风范。

急停转向

中底设有坚固塑料稳定片，在瞬间爆发时提供稳固脚感，无论是急停转向，如德文·布克般甩开防守、篮下敏捷突破，还是利用空间迅疾切入，皆可轻松驾驭。

强势切入

抓地人字形底纹，铸就非凡抓地力，助力实现侧向突破和快速移步。

全掌型泡绵

全掌型泡绵质感柔软且出众回弹，助力舒适驰骋。