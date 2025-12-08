Book 1 SE EP

¥749 ¥1,099 31% 折让

在持球摆脱后卫或是低位晃开对手时，布克的动作总是令人难以捕捉。Book 1 SE EP 德文布克男子篮球鞋融入了布克挚爱的迷彩元素，打造深邃隐蔽外观。耐穿帆布材料，为备受喜爱的沙漠迷彩配色增添硬朗格调。现在想找到他？祝你好运咯。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

急起急停，轻松自如

后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，无论是在开放空间起跳凌跃，还是根据场上局势变化果断急停，皆可提供出色的回弹表现，助你在篮筐附近跳步急停，做出投篮假动作，彰显 Book 风范。

急停转向

中足融入坚韧塑料稳定片，在瞬间爆发时提供稳固脚感，无论是急停转向，如德文·布克般甩开防守、篮下敏捷突破，皆可轻松驾驭。

强势切入

人字形底纹，铸就非凡抓地力，助力实现侧向突破和快速移步。

全掌型泡绵

全掌型泡绵质感柔软且回弹出众，助力舒适驰骋。