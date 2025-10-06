Book 1 "Solar Red"

¥989 ¥1,099 10% 折让

德文·布克的父亲挚爱的休闲鞋是哪款？ 当然是 Air Max 95。 心仪的配色呢？ 就像 Book 1 系列那样，出色的选择实在太多。 但尤为突出的配色恰巧也经受住了时间的考验——太阳红。 这款特别设计的 Book 1 "Solar Red" 德文布克男子篮球鞋从运动鞋文化中经久不衰的传奇之作汲取灵感。 鞋舌上方沿袭 Air Max 标志性设计并融合布克个人标识，巧搭书脊式的多层后跟提拉设计，成就又一经典之作。 耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

急起急停，轻松自如

后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，无论是在开放空间起跳凌跃，还是根据场上局势变化果断急停，皆可提供出色的回弹表现，助你在篮筐附近跳步急停，做出投篮假动作，彰显 Book 风范。

急停转向

中足融入坚韧塑料稳定片，在瞬间爆发时提供稳固脚感，无论是急停转向，如德文·布克般甩开防守、篮下敏捷突破，还是利用空间迅疾切入，皆可轻松驾驭。

强势切入

人字形抓地底纹，铸就非凡抓地力，助力实现侧向突破和快速移步。

全掌型泡绵

全掌型泡绵质感柔软且回弹出众，助力舒适驰骋。