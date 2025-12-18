Book 1 "What The"

¥1,099

为谱写 Book 1 的终章，这位悍将自然该以惊艳之作压轴登场。因此，我们从他两年间推出的 Book 1 系列中，萃取出诸多备受喜爱的设计细节，并将它们融于一体，打造出这双出众鞋款。Book 1 "What The" 德文布克男子篮球鞋是他受欢迎的混搭款式，回顾了那些风靡一时且值得珍藏的爆款，堪称全方位意义上的未来经典。

Book 风范，顺滑质感

工装风格鞋面，缔造出色耐穿性，让外观彰显纯正 Book 风范；鞋面采用翻毛皮细节，前足搭配天然皮革，打造出众加固效果，新鞋出盒即可畅享柔软舒适的穿着感受。

急起急停，轻松自如

后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，无论是在开放空间起跳凌跃，还是根据场上局势变化果断急停，皆可提供出色的回弹表现，助你在篮筐附近跳步急停，做出投篮假动作，彰显 Book 风范。

急停转向

中足融入坚韧塑料稳定片，在瞬间爆发时提供稳固脚感，无论是急停转向，如德文·布克般甩开防守、篮下敏捷突破，还是利用空间迅疾切入，皆可轻松驾驭。

强势切入

人字形抓地底纹，铸就非凡抓地力，助力实现侧向突破和快速移步。

全掌型泡绵

全掌型泡绵质感柔软且回弹出众，助力舒适驰骋。