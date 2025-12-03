 
Nike Brasilia 儿童双肩包 - 黑/黑/白色

Nike Brasilia

儿童双肩包

24% 折让

无论是去健身房，还是与朋友外出闲逛，空间充裕的 Nike Brasilia 儿童双肩包皆可帮你收纳一切所需。大号拉链主袋可存放训练装备，内侧设有插袋，用于收纳小物；正面小号口袋，便于快速存取物品。加分设计：其中一个网眼布侧袋配有夹扣，方便挂放钥匙。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： DV9436-010

其他细节

  • 侧边网眼布口袋，可存放水壶
  • 可调式软垫肩带，营造舒适贴合的携背体验
  • 提环设计，便于拿取，助你轻松畅行

产品细节

  • 尺寸：41 x 30 x 15 厘米
  • 面料/里料：织物
  • 容积：约 18 升
  • 重量：约 364 克
  • 不可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。