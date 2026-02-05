 
Nike Brasilia 训练行李包 - 大学蓝/黑/白色

Nike Brasilia

训练行李包

11% 折让

带上装备，奔赴健身房。Nike Brasilia 训练行李包的主袋宽敞，可轻松收纳训练所需的所有基本装备。正面口袋，令手机、钱包或钥匙等随身物品触手可及；底部涂层，有助减少物品被刮擦、浸湿和碰撞。


  • 显示颜色： 大学蓝/黑/白色
  • 款式： IH7846-412

其他细节

  • 可调式肩带结合双提手设计，为你打造多样化的舒适携带体验
  • 底部涂层设计，以免物品受到碰撞、刮擦和浸湿
  • 底部拉链隔层，方便将运动鞋与其他装备分开收纳
  • 一侧配有拉链口袋，令小物件触手可及

产品细节

  • 尺寸：64 x 30 x 31 厘米
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
