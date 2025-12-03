Nike Brasilia 训练行李包可轻松收纳装备，助你奔赴健身房热力开练。一侧设有透气拉链隔层，可将有异味的运动鞋与训练后穿着的衣服分开收纳。正面拉链口袋，便于快速存取手机或钥匙，助你轻松出行。底部涂层设计，以免物品受到碰撞、刮擦和浸湿，可随手放在储物柜中、深蹲架旁，或在训练结束后放于车内。

显示颜色： 泡沫薄荷绿/黑/白色

款式： DM3976-353