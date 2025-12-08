Nike Brasilia
训练行李包
26% 折让
Nike Brasilia 训练行李包可轻松收纳装备，助你奔赴健身房热力开练。一侧设有透气拉链隔层，可将有异味的运动鞋与训练后穿着的衣服分开收纳。正面拉链口袋，便于快速存取手机或钥匙，助你轻松出行。底部涂层设计，以免物品受到碰撞、刮擦和浸湿，可随手放在储物柜中、深蹲架旁，或在训练结束后放于车内。
- 显示颜色： 泡沫薄荷绿/黑/白色
- 款式： DM3976-353
其他细节
- 宽敞拉链主袋设计，便于轻松存取装备
- 内部拉链口袋，便于存放重要物品
- 可调式肩带结合双提手设计，为你打造多样化的舒适携带体验
- 一侧设有透气拉链隔层，便于将脏鞋和汗湿衣物与干净装备分开收纳
- 另一侧网眼布口袋，可存放水壶或其他基本小物件
产品细节
- 尺寸：52 x 28 x 28 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
