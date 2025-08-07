Nike Brasilia 9.5
训练健身包
23% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Brasilia 9.5 训练健身包采用简约轻盈设计，顶部开口方便你快速收纳训练装备，即刻出发。肩带可作为抽绳使用，带来安全的收纳空间。
- 显示颜色： 冰川蓝/黑/黑
- 款式： DM3978-474
Nike Brasilia 9.5
23% 折让
质感轻盈，巧妙收纳
Nike Brasilia 9.5 训练健身包采用简约轻盈设计，顶部开口方便你快速收纳训练装备，即刻出发。肩带可作为抽绳使用，带来安全的收纳空间。
其他细节
- 顶部开口设计，方便存取物品
- 肩带可作为抽绳使用，收紧顶部开口
- 外部拉链口袋，便于随身安全存放小物件
- 包底防护设计，保护装备减少碰撞和刮伤
- 正面下部网眼拼接设计，为装备营造出色透气性
产品细节
- 尺寸：50 x 36 x 6 厘米
- 容积：约 17 升
- 重量：约 225 克
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 冰川蓝/黑/黑
- 款式： DM3978-474
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。