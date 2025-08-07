 
Nike Brasilia 9.5 训练健身包 - 冰川蓝/黑/黑

Nike Brasilia 9.5

训练健身包

23% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Brasilia 9.5 训练健身包采用简约轻盈设计，顶部开口方便你快速收纳训练装备，即刻出发。肩带可作为抽绳使用，带来安全的收纳空间。


  • 显示颜色： 冰川蓝/黑/黑
  • 款式： DM3978-474

质感轻盈，巧妙收纳

Nike Brasilia 9.5 训练健身包采用简约轻盈设计，顶部开口方便你快速收纳训练装备，即刻出发。肩带可作为抽绳使用，带来安全的收纳空间。

其他细节

  • 顶部开口设计，方便存取物品
  • 肩带可作为抽绳使用，收紧顶部开口
  • 外部拉链口袋，便于随身安全存放小物件
  • 包底防护设计，保护装备减少碰撞和刮伤
  • 正面下部网眼拼接设计，为装备营造出色透气性

产品细节

  • 尺寸：50 x 36 x 6 厘米
  • 容积：约 17 升
  • 重量：约 225 克
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
