 
Nike Brasilia 9.5 训练双肩包 - 黑/黑/白色

Nike Brasilia 9.5

训练双肩包

37% 折让

Nike Brasilia 9.5 训练双肩包助你收纳装备，助你轻松畅行。设有充裕口袋，令收纳井然有序；内置保护套可容纳笔记本电脑，侧边网眼布口袋可存放水壶，内置拉链口袋可供安全存储小物件。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： DH7709-010

Nike Brasilia 9.5

37% 折让

Nike Brasilia 9.5 训练双肩包助你收纳装备，助你轻松畅行。设有充裕口袋，令收纳井然有序；内置保护套可容纳笔记本电脑，侧边网眼布口袋可存放水壶，内置拉链口袋可供安全存储小物件。

其他细节

  • 高密度梭织织物，经久耐用，方便出行
  • 正面设有口袋，可将使用过的装备与其他物品有效隔离
  • 可调式软垫肩带，打造舒适携背体验

产品细节

  • 顶部提环设计
  • 内置笔记本电脑保护套
  • 尺寸：46 x 31 x 18 厘米
  • 容积：约 22 升
  • 重量：约 532 克
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： DH7709-010

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。