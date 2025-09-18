Nike Brasilia 9.5
训练行李包
20% 折让
浓缩都是精华，正如 Nike Brasilia 9.5 训练行李包。该行李包为装备提供井然有序的收纳空间，是去健身房或日常冒险的佳选。侧边隔层为运动鞋和汗湿衣物提供独立存放空间，内侧和外侧口袋帮助有序收纳物品。
- 显示颜色： 冰艳紫丁香/黑/白色
- 款式： DM3977-533
Nike Brasilia 9.5
20% 折让
浓缩都是精华，正如 Nike Brasilia 9.5 训练行李包。该行李包为装备提供井然有序的收纳空间，是去健身房或日常冒险的佳选。侧边隔层为运动鞋和汗湿衣物提供独立存放空间，内侧和外侧口袋帮助有序收纳物品。
其他细节
- 拉链主袋，可安全收纳训练基本装备
- 一侧设有拉链隔层，便于将脏鞋和汗湿衣物与干净装备分开收纳
- 底部涂层设计，以免物品受到碰撞、刮擦和浸湿
- 外部口袋设计，令重要物品触手可及
产品细节
- 尺寸：39 x 25 x 25 厘米
- 可调节肩带
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 冰艳紫丁香/黑/白色
- 款式： DM3977-533
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。