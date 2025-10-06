 
Nike Brasilia 9.5 训练行李包 - 冰艳紫丁香/黑/白色

Nike Brasilia 9.5

训练行李包

36% 折让

浓缩都是精华，正如 Nike Brasilia 9.5 训练行李包。该行李包为装备提供井然有序的收纳空间，是去健身房或日常冒险的佳选。侧边隔层为运动鞋和汗湿衣物提供独立存放空间，内侧和外侧口袋帮助有序收纳物品。


  • 显示颜色： 冰艳紫丁香/黑/白色
  • 款式： DM3977-533

Nike Brasilia 9.5

36% 折让

浓缩都是精华，正如 Nike Brasilia 9.5 训练行李包。该行李包为装备提供井然有序的收纳空间，是去健身房或日常冒险的佳选。侧边隔层为运动鞋和汗湿衣物提供独立存放空间，内侧和外侧口袋帮助有序收纳物品。

其他细节

  • 拉链主袋，可安全收纳训练基本装备
  • 一侧设有拉链隔层，便于将脏鞋和汗湿衣物与干净装备分开收纳
  • 底部涂层设计，以免物品受到碰撞、刮擦和浸湿
  • 外部口袋设计，令重要物品触手可及

产品细节

  • 尺寸：39 x 25 x 25 厘米
  • 可调节肩带
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 冰艳紫丁香/黑/白色
  • 款式： DM3977-533

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。