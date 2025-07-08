 
Nike Brasilia JDI 儿童双肩包 - 清透色/浅骨色/白色

Nike Brasilia JDI

儿童双肩包

23% 折让

匠心细节，颇具巧思：Nike Brasilia JDI 儿童双肩包灵感源自千禧年果冻色拖鞋，配有拉链主袋、小号正面拉链口袋和两个侧边网眼布口袋，既玲珑小巧，又能高效收纳。


  • 显示颜色： 清透色/浅骨色/白色
  • 款式： HF8167-905

Nike Brasilia JDI

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匠心细节，颇具巧思：Nike Brasilia JDI 儿童双肩包灵感源自千禧年果冻色拖鞋，配有拉链主袋、小号正面拉链口袋和两个侧边网眼布口袋，既玲珑小巧，又能高效收纳。

产品细节

  • 尺寸：32 x 25 x 12 厘米
  • 软垫肩带
  • 提环设计
  • 容积：约 9 升
  • 重量：约 330 克
  • 面料：织物/橡塑材料。里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 清透色/浅骨色/白色
  • 款式： HF8167-905

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