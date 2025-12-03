 
Nike Brasilia JDI 儿童双肩包 - 泡沫薄荷绿/浅薄荷绿/白色

Nike Brasilia JDI

儿童双肩包

36% 折让

Nike Brasilia JDI 儿童双肩包采用密实梭织材料，既玲珑小巧，又能高效收纳，堪称日常探险的理想之选。拉链主袋和正面口袋帮助安全存储随行物品，侧边两个网眼布口袋便于快速存取水壶和其他小物件。


  • 显示颜色： 泡沫薄荷绿/浅薄荷绿/白色
  • 款式： HV6481-353

产品细节

  • 尺寸：32 x 25 x 12 厘米
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
