Nike Brasilia JDI
儿童双肩包
16% 折让
Nike Brasilia JDI 儿童双肩包小巧玲珑，助你高效收纳，应对日常活动。宽敞双拉链主袋便于存放基本物品，正面小号口袋可供快速存取小物件。无论是与朋友外出还是在近郊游玩，这款双肩包皆是你的理想选择。
- 显示颜色： 甜菜红/灰紫/山峰白
- 款式： DR6091-634
其他细节
- 侧边网眼口袋，可存放水壶或其他基本小物件
- 可调式软垫肩带，营造舒适贴合的携背体验
- “JUST DO IT. ”钥匙链巧搭包身印花设计，让双肩包彰显经典 Nike 魅力
产品细节
- 尺寸：32 x 25 x 12 厘米
- 容积：约 9 升
- 重量：约 245 克
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
