 
Nike Brasilia JDI 儿童双肩包 - 甜菜红/灰紫/山峰白

Nike Brasilia JDI

儿童双肩包

16% 折让

Nike Brasilia JDI 儿童双肩包小巧玲珑，助你高效收纳，应对日常活动。宽敞双拉链主袋便于存放基本物品，正面小号口袋可供快速存取小物件。无论是与朋友外出还是在近郊游玩，这款双肩包皆是你的理想选择。


  • 显示颜色： 甜菜红/灰紫/山峰白
  • 款式： DR6091-634

Nike Brasilia JDI

16% 折让

Nike Brasilia JDI 儿童双肩包小巧玲珑，助你高效收纳，应对日常活动。宽敞双拉链主袋便于存放基本物品，正面小号口袋可供快速存取小物件。无论是与朋友外出还是在近郊游玩，这款双肩包皆是你的理想选择。

其他细节

  • 侧边网眼口袋，可存放水壶或其他基本小物件
  • 可调式软垫肩带，营造舒适贴合的携背体验
  • “JUST DO IT. ”钥匙链巧搭包身印花设计，让双肩包彰显经典 Nike 魅力

产品细节

  • 尺寸：32 x 25 x 12 厘米
  • 容积：约 9 升
  • 重量：约 245 克
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 甜菜红/灰紫/山峰白
  • 款式： DR6091-634

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。