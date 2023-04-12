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      Nike Brasilia

      Mesh 训练双肩包

      ¥279

      荧光黄/黑/白色
      黑/黑/白色

      Nike Brasilia Mesh 训练双肩包采用轻盈网眼布设计，为你的装备打造透气收纳空间。多口袋设计，方便有序收纳训练必需物品。可调式加垫肩带，塑就舒适体验。

      • 显示颜色： 荧光黄/黑/白色
      • 款式： CW6220-702

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