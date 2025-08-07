Nike C1TY
男子城市漫游运动鞋
14% 折让
穿上 Nike C1TY 男子运动鞋，轻松驾驭城市中的不同挑战。 匠心鞋面耐穿出众，加固中足和鞋头帮助双足应对不良天气。
- 显示颜色： 淡象牙白/麻黄/珍珠白/浅英国褐
- 款式： IB8863-122
其他细节
- 透气鞋面搭配皮革和织物，帮助保持干爽
- 包边鞋底结构结合柔韧泡绵，缔造舒适感受和出色支撑效果
- 华夫格鞋底搭配橡胶凸起设计，铸就可驾驭城市多种地面的强劲抓地力
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶鞋底
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
