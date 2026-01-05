 
Nike C1TY 男子城市漫游运动鞋 - 珍珠灰/足球灰/帆白/队红

Nike C1TY

男子城市漫游运动鞋

28% 折让

穿上 Nike C1TY 男子运动鞋，无所畏惧，欣然迎接城市生活。网眼设计透气贴合，加固中足和鞋头帮助双足应对不良天气。配色的灵感源自都市生活，赋予街头潮鞋新定义。


  • 显示颜色： 珍珠灰/足球灰/帆白/队红
  • 款式： FZ3863-017

透气耐穿

透气鞋面融入翻毛皮和网眼布材料，搭配橡胶包边设计和耐穿鞋头，让你无惧重压，干爽自在。

稳固舒适

包边鞋底结构结合柔韧泡绵，打造舒适感受和出色支撑效果。

出色抓地，灵活驾驭

华夫格外底搭配橡胶凸起设计，铸就可驾驭城市多种地面的强劲抓地力。

产品细节

  • 泡绵中底
  • 橡胶鞋底
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

