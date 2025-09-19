Nike C1TY
男子运动鞋
36% 折让
穿上 Nike C1TY 男子运动鞋，轻松驾驭城市中的挑战。网眼设计透气贴合，加固中足和鞋头帮助双足应对不良天气。配色的灵感源自都市生活，赋予街头潮鞋新定义。
- 显示颜色： 黑/体育场绿/山峰白
- 款式： FZ3863-006
Nike C1TY
36% 折让
穿上 Nike C1TY 男子运动鞋，轻松驾驭城市中的挑战。网眼设计透气贴合，加固中足和鞋头帮助双足应对不良天气。配色的灵感源自都市生活，赋予街头潮鞋新定义。
透气耐穿
透气鞋面融入翻毛皮和网眼布材料，搭配橡胶包边设计和耐穿鞋头，在运动中帮助双足保持干爽。
稳固舒适
包边鞋底结构结合柔韧泡绵，缔造舒适感受和出色支撑效果。
出色抓地，灵活驾驭
华夫格外底搭配橡胶凸起设计，铸就可驾驭城市多种地面的强劲抓地力。
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶鞋底
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑/体育场绿/山峰白
- 款式： FZ3863-006
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。