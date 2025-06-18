Nike C1TY 耐克灵蛇迎新系列
中国结大童运动鞋
¥699
灵动应万变，新年有得盘。穿上 Nike C1TY 耐克灵蛇迎新系列大童运动鞋，轻松应对城市生活的挑战。鞋面舒适贴合，加固中足和鞋头帮助双足应对不良天气。该鞋款采用盘绕蛇形的设计细节，旨在庆贺农历新年。
- 显示颜色： 帆白/白色/浅骨色/浅橄榄绿
- 款式： HV6003-131
Nike C1TY 耐克灵蛇迎新系列
¥699
灵动应万变，新年有得盘。穿上 Nike C1TY 耐克灵蛇迎新系列大童运动鞋，轻松应对城市生活的挑战。鞋面舒适贴合，加固中足和鞋头帮助双足应对不良天气。该鞋款采用盘绕蛇形的设计细节，旨在庆贺农历新年。
舒适耐穿
鞋面融入翻毛皮，搭配橡胶包边设计和耐穿鞋头，助你在运动中帮助双足保持干爽。
稳固舒适
包边鞋底结构结合柔韧泡绵，缔造舒适感受和出色支撑效果。
出色抓地，灵活驾驭
华夫格外底搭配橡胶凸起设计，铸就可驾驭城市多种地面的强劲抓地力。
产品细节
- 圆形鞋带
- 泡绵中底
- 橡胶鞋底
- 显示颜色： 帆白/白色/浅骨色/浅橄榄绿
- 款式： HV6003-131
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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